عملية واسعة لتعقب المطلوبين في الصحراء

2019/03/04 | 20:53

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت قيادة عمليات الانبار اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق جنوب الصكار و قرية الضبع...

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