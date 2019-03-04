2019/03/04 | 20:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عملية واسعة لتعقب المطلوبين في الصحراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت قيادة عمليات الانبار اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة في مناطق جنوب الصكار و قرية الضبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عملية واسعة لتعقب المطلوبين في الصحراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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