2019/03/04 | 20:56

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جوايدو يدعو إلى التظاهر السبت المقبل ضد نظام الرئيس الفنزويلي مادورو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوايدو يدعو إلى التظاهر السبت المقبل ضد نظام الرئيس الفنزويلي مادورو قناة الغد.

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