لبحث اخر التطورات في المنطقة.. الحلبوسي يلتقي نظيريه الأردني والمصري

2019/03/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،الاثنين، مع نظيريه الأردني عاطف الطراونة والمصري علي عبد العال اخر التطورات في المنطقة.

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