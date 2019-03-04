الجماعة الإسلامية: القضاء بيد الحزب الديمقراطي والوطني الكردستاني

2019/03/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن الجماعة الإسلامية في برلمان إقليم كردستان سوران عمر، الاثنين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين باستخدام القضاء ضد منافسيهم، فيما لفت إلى أن عملية اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواح

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