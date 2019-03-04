المفوضية الأوروبية تجري محادثات مع واشنطن بشأن التعريفات الأربعاء المقبل

2019/03/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يعتزم كبار المسؤولين التجاريين في الاتحاد الأوروبي الاجتماع مع نظرائهم الأمريكيين هذا الأسبوع بشأن التعريفات الجمركية بين الطرفين.





وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "مارغاريتيس شيناس" اليوم الإثنين، إن محادثات هذا الأسبوع ستتركز على الخطوات التالية نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في يوليو 2018 وعلى التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.





وأضاف "شيناس" أن المسؤولين الأوروبيين سيقومون بإطلاع الجانب الأمريكي حول حالة الاعتماد الخاصة بالمفاوضيات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب اتفاقات التجارة بشأن السلع الصناعية وتقييم المطابقة.





ومن المقرر أن تلتقي المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي "سيسيليا مالمستروم" بممثل الولايات المتحدة للتجارة "روبرت لايتايزر" في 6 مارس الجاري في واشنطن، وسيجتمع الأمين العام للمفوضية الأوروبية "مارتن سيلماير" مع مدير المجلس الاقتصادي للولايات المتحدة "لاري كودلو" في 7 مارس.





وأشار "شيناس" أن المفوضية ستطرح أيضاً على مائدة المفاوضات مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألومنيوم إلى جانب العواقب المحتملة للتحقيق الذي انتهى مؤخراً حول ما إذا كانت واردات السيارات تمثل تهديداً للأمن القومي لواشنطن.





وكانت المفوضية الأوروبية قد أجرت محادثات مكثفة مع واشنطن حول السياسة التجارية منذ يوليو الماضي لتفادي خطر التعريفات الأمريكية على سيارات الاتحاد الأوروبي.





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