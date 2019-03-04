محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التفاؤل بشأن التجارة

2019/03/04 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع تطورات تجارية إيجابية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وأغلقت غالبية قطاعات البورصات الأوروبية في النطاق الأخضر، بقياددة أسهم الموارد الأساسية التي كانت الأفضل الأداءً.





وجاء صعود الأسهم الأوروبية مع تقارير صحفية أفادت أن الشهر الجاري قد يشهد لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لإنهاء الحرب التجارية الطويلة بينهما.





كما أكدت المصادر أن الجانبين في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق قد يتضمن خفض التعريفات الجمركية الصينية على مجموعة من السلع الأمريكية حال إزالة الإدارة الأمريكية الجزاءات الواسعة ضد بكين.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تعافي ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، فيما انكمش نشاط البناء في بريطانيا لأول مرة في منذ 11 شهراً.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 375.09 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4% عند 7134.3 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فتراجع هامشياً بنسبة 0.08% عند 11592.6 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.4% إلى 5286.5 نقطة.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1330 دولار.





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