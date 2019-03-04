لافروف: توجد محاولات لقلب المبادرة العربية للسلام رأسا على عقب

2019/03/04 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود محاولات لقلب المبادرة العربية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل رأسا على عقب.وصرح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في الرياض، اليوم الاثنين، بأن روسيا والسعودية متفقتان على أنه تجب تسوية قضية الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن […]

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