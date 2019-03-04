المرور تعلن غلق هذا المجسر يوم غد لغرض الصيانة

2019/03/04 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن البدء بأعمال صيانة الطريق

من مجسر الحارثية باتجاه نفق ساحة النسور ولمدة عشرة ايام ابتداءً من

الغد، منوهة الى الزخم الذي سيحدث بالمنطقة خاصة اثناء الدوام

الرسمي.وقالت المديرية في بيان ، إن "غدا في الساعة العاشرة صباحا ستبدء

أعمال صيانة الطريق من مجسر الحارثية باتجاه نفق ساحة النسور وسيكون

العمل على ممر من الطريق والممر الآخر يبقى لحركة المركبات بنفس

الاتجاه ولمدة عشرة أيام ولذلك ننوه إلى الزخم الذي سيحدث بالمنطقة

خاصة اثناء الدوام الرسمي ولذلك اقتضى التنويه".

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