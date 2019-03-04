مانشستر يونايتد يدخل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الابطال بغياب 10 لاعبين

2019/03/04 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحل مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان، بملعب

حديقة الأمراء، الأربعاء المقبل، في إياب منافسات دور الستة عشر من

دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد سيواجه نظيره

الفرنسي بدون عشرة من نجومه بعد إصابة تسعة لاعبين بجانب غياب صانع

العاب الفريق الفرنسي بول بوجبا بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة

حمراء في لقاء الذهاب الذي احتضنته مدينة مانشستر , وانضم أليكسيس

سانشيز لقائمة المصابين برفقة كل من ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا،

دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال , هذا وكانت مباراة الذهاب قد

انتهت لصالح الفريق الفرنسي، بنتيجة هدفين دون رد ليصبح

الشياطين الحمر مطالبين بتحقيق معجزة للتأهل للدور التالي من دوري

الأبطال.

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