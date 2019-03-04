الحلبوسي يبحث مع نظيريه الأردني والمصري جهود مكافحة الإرهاب

2019/03/04 | 21:03

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع نظيريه الأردني عاطف الطراونة، والمصري علي عبد العال، أخر تطورات الاوضاع في المنطقة، وتنسيق الجهود لمكافحة الارهاب.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان، إن الاخير "التقى، اليوم، نظيريه الأردني عاطف الطراونة والمصري علي عبد العال على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء الثلاثي مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على "توحيد المواقف والرؤى في المحافل الدولية إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والحد من الفكر المتطرف".

بغداد اليوم _ كردستان

وجه نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة الى شعب كردستان بذكرى انتفاضة 1991، فيما دعا القوى السياسية في الاقليم الى اتخاذ خطوات بـ"روح نضالية" لحل كافة الخلافات والم

بغداد اليوم- بغداد

عقدت الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار، الاثنين، اجتماعها الدوري.

وقال مكتب رئيس التحالف عمار الحكيم، في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الهيأة القيادية لتحالف الاصلاح والاعمار عقدت اجتماعها الدوري ل

بغداد اليوم - كردستان

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة كردستان، اليوم الاثنين، عن اعداد الأيزيديين الذين تركوا العراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم في 2014.

وقال المدير العام لشؤون الايزيدية في الوزارة خيري بوزاني، في حديث خص به (

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