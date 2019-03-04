2019/03/04 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الكشف عن سعي لتشكيل لجان لتعديل فقرات قانون العمل

04/03/2019 21:03:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اكد وزير العمل باسم عبد الزمان ،اليوم الاثنين،ان الوزارة شكلت لجانا من اجل تعديل بعض فقرات قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بما يسهم في التخفيف عن اصحاب العمل والشركات الخاصة .

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الوزير جدد دعوته الى توحيد جهود الصناعيين لتكون هناك جهة تمثيل واحدة لها ثقلها ووزنها تستطيع استحصال حقوق ابناء القطاع الصناعي، منوها خلال لقائه عددا من الصناعيين في القطاع الخاص يوم الاثنين الى ان توحيد الجهود يمنع الفوضى والارباك ويعمل على ايجاد فرص اقوى لتشغيل الباحثين عن العمل.

واكد عبد الزمان ان الوزارة شكلت لجانا من اجل تعديل بعض فقرات قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بما يسهم في التخفيف عن اصحاب العمل والشركات الخاصة ويحقق الاهداف المنشودة لتعزيز اسهام القطاع الخاص في حملتي الاعمار والبناء في ظل الاستقرار الامني والسياسي الذي يعيشه العراق بعد القضاء على الارهاب بفضل تضحيات ابنائه.

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