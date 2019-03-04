مسؤول كردي: يوجد توافق بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة كردستان

2019/03/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول كردي عن وجود توافق بين الحزبين الرئيسيين على تشكيل حكومة إقليم كردستان.

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