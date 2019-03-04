قبليون موالون للجيش اليمني يحبطون هجمات لمسلحي

2019/03/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت، اليوم الاثنين، مواجهات بين قبائل حجور، الموالية للجيش اليمني، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

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