ظريف: استقالتي كانت بهدف صيانة مكانة وزارة الخارجية

2019/03/04 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، بكوادر وزارة الخارجية، وقال في هذا الاجتماع أن قائد الثورة الإسلامية أكد مرارا أن وزارة الخارجية تشكل نصف الحكومة.

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