مطالبة ايزيدية

2019/03/04 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت منظمة روزا شنكال للدفاع عن حقوق الانسان الايزيدي، اليوم الاثنين، في نداء عاجل المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني بالاسراع في نجدة الفتيات الايزيديان الناجيات من يد تنظيم داعش.

وجاء في بيان للمنظمة ورد لشفق نيوز، انها مستمرة في مراقبة اوضاع الفتيات الايزيديات وظهر لها انهن بحاجة للتأهيل النفسي، مشدداً على انهن بحاجة الى عناية نفسية مستمرة.

وتطرق بيان المنظمة الى ان الاغلب الاعم من الفتيات الناجيات من اسر داعش مصابات بامراض بدنية وامراض نسائية وأمراض الجلد، فضلاً عن التشويه الذي حصل في وجوههن وأجسادهن.

وتابع البيان ان "الناجيات ليس لهن اي مصدر دخل يواصلن العيش به وان عوائلهن يعيشون منذ سنوات في مخيمات النازحين، ولهذا ليس لهم القدرة على مراجعة المستشفيات وليس لهن اطباء"، مشددا على ضرورة الاسراع بتوفير الخدمات الصحية لهن.

ومنذ قيام داعش باجتياح سنجار وسهل نينوى والمناطق التي يعيش فيها الايزيديون منذ عام 2014، احتجز التنظيم الارهابي الاف الفتيات والاطفال الكورد الايزيديين، فيما تم تحرير المئات من الفتيات المحتجزات بعد طرد التنظيم من المنطقة.

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