البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

2019/03/04 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدرت خبيرتا التغذية الدكتورة، سارة بروير، وجوليت كيلو، كتابا جديدا يكرس للفوائد الصحية للبصل والثوم.ووفقا لكتاب “تناولوا طعاما أفضل، تعيشون أطول”، فإن المواد الموجودة في البصل والثوم تساعد في تحسين مؤشر مستوى السكر في الدم، وهذا يحمي الجسم من تطور مرض السكري.وقد أثبتت نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية هذا […]

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