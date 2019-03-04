فريق الشرطة يحقق فوزاً ثميناً على فريق النفط في دوري الكرة الممتاز

2019/03/04 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق الشرطة، اليوم الإثنين، فوزاً مهماً على فريق النفط، بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وافتتح علاء عبد الزهرة التسجيل في الدقيقة 11 بتمريرة من ميمي، قبل ان يعود الاخير ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد مجهود فردي رائع.وبهذا الفوز حلق الشرطة بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 26 في المركز السابع.

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