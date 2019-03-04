المرور تعلن البدء بصيانة الطريق المؤدي لساحة النسور غربي بغداد

2019/03/04 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، البدء بأعمال

صيانة في طريق مؤدي لساحة النسور غربي العاصمة بغداد.

وقال العميد عمار وليد، من إعلام المرور، في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “يوم غد، وتحديداً في الساعة العاشرة صباحاً

ستبدا أعمال صيانة الطريق من مجسر الحارثية باتجاه نفق ساحة النسور”.

وأضاف وليد، أن “العمل سيكون على ممر من الطريق والممر

الآخر يبقى لحركة المركبات بنفس الاتجاه ولمدة عشرة أيام، ولذلك ننوه إلى الزخم الذي

سيحدث بالمنطقة خاصة اثناء الدوام الرسمي”.

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