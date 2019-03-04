2019/03/04 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن اعتقال شخص يمارس السحر والشعوذة وسط مدينة الحلة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العقيد عادل العناوي

الحسيني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من مديرية استخبارات

ومكافحة الإرهاب في بابل، نفذت عملية امنية في احد الاحياء وسط مدينة الحلة اثر ورود

شكاوى من مواطنين بوجود شخص يمارس أعمال السحر والشعوذة داخل منزله متلبسا بالجرم المشهود”.

وأضاف الحسيني، أن “العملية نفذت بعد متابعة مستمرة

بالتعاون مع أحد ضحاياه بالاستناد الى مذكرت قبض أصولية صادرة من المحكمة المختصة”،

مؤكداً أن “القوة اقتادت المعتقل الى مركز احتجاز امني للتحقيق معه فيما صادرت

الادوات والمواد المستخدمة بالسحر وفق محظر ضبط اصولي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

35

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتعاون مع احد الضحايا.. ساحر في قبضة القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتعاون مع احد الضحايا.. ساحر في قبضة القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).