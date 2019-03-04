خاص| الخدمات النيابية تتوعد آسياسيل بـ

2019/03/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

توعدت لجنة الخدمات والاتصالات النيابية، الاثنين، شركة آسياسيل للاتصالات في العراق بـ"محاسبة شديدة"، عازية ذلك إلى سوء الخدمة وارتكاب الشركة "مخالفات".

وقالت عضو اللجنة سناء الموسوي في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "لدينا في لجنة الخدمات والاتصالات، تقارير حول عمل شركة آسياسيل العراق من سوء الخدمات وبقاء الأسعار عالية، وكذلك نصب ابراج بطريقة عشوائية تسبب أمراضاً لدى المواطنين".

وأضافت الموسوي أنه "مع بداية الفصل التشريعي الجديد، سيكون لمجلس النواب، موقف ضد شركة اسياسيل وستكون هناك محاسبة شديدة لها، لما ترتكبه من مخالفات وسوء خدمات مقدمة للمواطنين، التي كثرت في الاونة الاخيرة".

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