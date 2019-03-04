نائب يهدد باستجواب وزير النفط لهذا السبب

2019/03/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

هدد النائب احمد الكناني، الاثنين، باستجواب وزير النفط ثامر الغضبان بسبب اتهامه لمجلس النواب، معتبراً أن تصريحه الاخير ليس بـ”مستوى وزير”.

وقال الكناني في بيان، "انا اول النواب سوف اوقع على استجواب وزير النفط اذا تطلب الأمر بسبب تصريحه واتهامه للمؤسسة التشريعية بأن النواب يروجون طلبات تجارية"، مستغرباً "بشدة كيف لوزير النفط يقول سوف امسح الارض بمن يريد ان يستجوبني".

وأضاف أن "هذا الكلام ليس بمستوى وزير وبالذات وزارة النفط التي تعتبر من اهم الوزارات ويجب ان يكون الوزير فاهما لعمل السلطة التشريعية وان يحترم المواد الدستورية التي اوكلت النائب كونه ممثل الشعب ويخاطب السلطة التنفيذية ومؤسساتها"، موضحاً أن "لقاء النواب بالمسؤولين هو جزء من عملهم لمساعدة المواطن البسيط".

ولفت الكناني الى أنه "اذا كان تصريح الوزير بهذه الشجاعة ليوفر للمواطن الكهرباء والماء والخدمات وتشغيل الخريجين والعاطلين عن العمل".

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