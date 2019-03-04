انطلاق فعاليات أسبوع المختبرات المدرسية في الرصافة الثالثة

2019/03/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق فعاليات أسبوع المختبرات المدرسية في مدارس تربية الرصافة الثالثة ،اليوم الاحد وذلك بهدف عرض تجارب مواد الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة ، بالإضافة الى تقييم

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