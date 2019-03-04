2019/03/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العلماء من أنه في حال نشوب الحرب العالمية الثاثة فسوف تكون قصيرة جدا ولن تدوم أكثر من 20 إلى 60 دقيقة.وأشار مصدر إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء: الحرب العالمية الثالثة لن تدوم أكثر من ساعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء: الحرب العالمية الثالثة لن تدوم أكثر من ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).