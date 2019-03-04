القائم يعود الى الحياة

2019/03/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائممقام قضاء القائم في الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاثنين، عن عودة 90% من الدوائر الحكومية في القضاء الى العمل.وقال المحلاوي في تصريح، ان " الدوائر الحكومية في قضاء القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، عادت الى مزاولة عملها بشكل مستمر دون اي معوقات خصوصا بعد اعادة اعمار عدد كبير من المباني المتضررة جراء تفجيرها من قبل داعش والعبث بمحتوياتها".

وأضاف، ان "معظم الدوائر الخدمية والمدراس تمارس عملها اليومي ولا توجد اي تهديدات إرهابية".

وتابع، انه "سيشهد قضاء القائم في غضون الأيام القليلة المقبلة ثورة إعمار كبيرة بعد قيام الحكومة المحلية بتخصيص مبالغ مالية لإعادة اعمار وتأهيل المشاريع المتضررة جراء العمليات الإرهابية".

وأوضح، ان "عمليات اعمار البنى التحتية لم تتوقف على الرغم من وجود عمليات عسكرية بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا",

تحرير: فاطمة صالح

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