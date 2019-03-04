القبض على ستة متهمين بتهريب النفط في البصرة

2019/03/04 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الشرطة في البصرة، الاثنين، أن قواتها ألقت القبض في منطقة تقع شمال المحافظة على ستة متهمين بتهريب المشتقات النفطية، وضبطت لديهم سبعة صهاريج محملة بنفط أبيض معد للتهريب.

وذكرت المديرية في بيان تلقت " الغدير " أن "قوات الشرطة ألقت القبض في قضاء المدينة على ستة متهمين يشكلون عصابة لتهريب المشتقات النفطية بعد نصب كمائن لهم"، مبينة أن "قوات الشرطة ضبطت خلال العملية سبعة صهاريج محملة بنفط أبيض معد للتهريب".

واشارت المديرية الى أن "المتهمين تم ضبط أربعة أختام مزورة بحوزتهم تخص الشركة العامة للمنتوجات النفطية وقسم تربية قضاء القرنة والشركة العامة لتجارة الحبوب"، مضيفة أن "وثائق ومستندات مختومة وموقعة وفارغة تم ضبطها لديهم، وهي باسم المجلس المحلي لقضاء المدينة وقسم تربية القرنة وشركة أهلية للاسمنت".

انتهى ع.س

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