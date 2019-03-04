2019/03/04 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعتقلت الاجهزة الامنية، الاثنين، شخصا يتاجر بالآثار في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اذار 2019)، ان “مفارز مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في ديالى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها عملة نقدية أصدرها داعش: إحباط عملية تهريب قطع أثرية وعثمانية NAS | موقع ناس الرسمي.

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