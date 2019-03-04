2019/03/04 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تضمنت وثيقة تحذيرية على شكل (منشور مطبوع)، الإثنين، تهديدا منسوباً للقوات الامنية لرعاة أغنام بمغادرة صحراء الأنبار بسبب اعتبارها منطقة عمليات عسكرية”.وجاء في نص الوثيقة، التي تلقى “ناس” نسخة منها اليوم (4 آذار 2019) أنه “على كافة رعاة الأغنام في الصحراء مغادرة المنطقة فورا باتجاه (الرطبة – النخيب – الكيلو160 )، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منشور منسوب للعمليات يهدد باستهداف رعاة الأغنام: غادروا هذه المناطق الثلاث فوراً! NAS | موقع ناس الرسمي.

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