القيمة السوقية لأمازون تتخطى آبل وتصبح ثاني أكبر الشركات الأمريكية

2019/03/04 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع سهم "أمازون" بنحو 2% خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتصعد الشركة للمرتبة الثانية كأكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية.





وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 1.1% إلى 1679.5 دولار، بعدما كان مرتفعاً بنحو 2% في وقت سابق من التعاملات.





وارتفعت القيمة السوقية لأمازون إلى 829.4 مليار دولار، لتكون في المركز الثاني من حيث أكبر الشركات الأمريكية، متجاوزةً آبل التي بلغت القيمة السوقية لها 822.3 مليار دولار.





ولا تزال شركة مايكروسوفت هي أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية عند 864.1 مليار دولار.





وتلقى سهم أمازون الدعم من تقرير حول اعتزام الشركة فتح العديد من متاجر البقالة في عدد كبير في الولايات والمدن الأمريكية.





وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، بلغت مكاسب سهم عملاق التجزئة نحو 3.2%، مقابل ارتفاع بنحو 0.1% لسهم آبل، و3.8% لسهم مايكروسوفت.





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