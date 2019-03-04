2019/03/04 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FMmiVrmJFL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع المواطن | الى اتحاد جمعيات الفلاحين | مع ناجي ستار 2019/3/4) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع المواطن | الى اتحاد جمعيات الفلاحين | مع ناجي ستار 2019/3/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).