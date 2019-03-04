معرض أربيل الدولي للكتاب ينطلق الشهر القادم

2019/03/04 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة ‹المدى› للإعلام والثقافة والفنون عن موعد انطلاق معرض أربيل الدولي للكتاب في دورته الـ 14.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك›، إن معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ 14 سيفتتح أبوابه اعتباراً من 3 نيسان / أبريل القادم، ولغاية 13 من الشهر ذاته.

وأضافت المؤسسة، أن المعرض سيقام كما في السنوات السابقة في بارك سامي عبد الرحمن في مدينة أربيل.

ونشرت المؤسسة صورة إعلانية للمعرض باللغتين العربية والكوردية.

واختتمت المؤسسة منشورها بالدارجة العراقية قائلة: «نشوفكم هناك..



معرض أربيل الدولي للكتاب»، ومن ثم وسم #ويانه_تكبر

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