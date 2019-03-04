الامام الخامنئي يدعو الى عدم ربط اقتصاد ايران بالحزمة الأوروبية

2019/03/04 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، المسؤولين

الايرانيين الى عدم ربط اقتصاد البلاد بالحزمة الأوروبية.وانتقد قائد الثورة الاسلامية خلال استقبال الحكومة الايرانية في

يونيو الماضي، ربط المشاكل الاقتصادية بأشياء خارج ارادة البلاد

كالاتفاق النووي والحزمة الاوروبية، معتبرا هذا الامر خلافاً لمصالح

البلاد.وفي كلمة نشرها موقع القائد اليوم خاطب مسؤولي الحكومة قائلا، تابعوا

الاعمال بجدية وفي نطاق امكانيات البلاد، لاتنتظروا هذا وذاك.



ربطنا

في يوم من الايام المشاكل الاقتصادية للبلاد بالاتفاق النووي لكنه لم

يتمكن من حل المشاكل الاقتصادية للبلاد.واضاف، لاتضعوا الحزمة الاوروبية ضمن القضايا الرئيسية للبلاد، سواء

أتت ام لا فنحن لدينا أعمال وامكانيات في البلاد ويجب ان تتحقق هذه

الامكانيات، لتبحثوا عن هذه الامكانيات، لاتربطوا تحسن اقتصاد البلاد

بأشياء خارجة عن ارادتنا.وتابع، لدي الكثير من الكلام حول الأوروبيين- ليس بسبب سياساتهم

الحالية- بل بسبب الخبث الذي أظهرته الحكومات الأوروبية على امتداد عة

قرون.وشدد القائد على ضرورة الحفاظ على العلاقات، قائلا، من التقى معي يدرك

ان رؤيتي في ما يخص العلاقات الدبلوماسية هي ضرورة تعزيز العلاقات

بشكل دائم ورفع مستواها.واضاف، لا أؤمن بقطع العلاقات بإستثناء بعض الحالات كامريكا، يجب

تعزيز العلاقات مع الشرق والغرب، يجب زيادة تحركاتنا الدبلوماسية

العملية والهادفة قدر المستطاع.

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