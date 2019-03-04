ظريف: اخراج دبلوماسيينا من هولندا اجراء مسيس بامتياز

2019/03/04 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ابعاد دبلوماسيين

هولنديين اثنين من طهران جاء ردا على الابعاد اللامشروع لدبلوماسيين

ايرانيين.وقال ظريف في تصريح صحفي ،الاثنين، حول خطوة هولندا في استدعاء سفيرها

من طهران وكواليس هذه القضية : ان هذه القضية كانت في جدول اعمال

اجهزة البلاد وبادرنا استنادا للقرار الذي تم ابلاغ الخارجية به الى

ابعاد اثنين من الدبلوماسيين الهولنديين ردا على ابعاد دبلوماسيين

ايرانيين بشكل غير قانوني .واضاف ظريف، ان قولي بان ابعاد الدبلوماسيين الايرانيين كان غير مشروع

يعود الى ان المسؤولين الهولنديين لم تستند خطوتهم الى اي دليل او

وثيقة وكانت سياسية بحتة.وتابع ظريف انهم استدعوا ايضا سفيرهم للتشاور ونحن بدورنا نقوم

بالاجراءات اللازمة لنرى الى اين ستؤول الامور .واعلنت الخارجية الهولندية اليوم انها استدعت سفيرها لدى طهران جاك

فرنر وذلك ردا على طرد اثنين من دبلوماسييها في طهران .

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