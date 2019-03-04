2019/03/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نوهت امانة بغداد, الاثنين, الى بدء اعمال صيانة للطريق الممتد من مجسر الحارثية باتجاه نفق ساحة النسور, وما سيصاحبه من زخم في المرور.وقالت الامانة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (4 اذار 2019), انه “في الساعة العاشرة صباحا من يوم غد, ستبدأ أعمال صيانة الطريق من مجسر الحارثية باتجاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لسكان بغداد: لا تسلك طريق مجسر الحارثية باتجاه “النسور” خلال الأيام الـ 10 المقبلة! NAS | موقع ناس الرسمي.

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