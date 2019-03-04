في حديث لعدد من القنوات الفضائية العراقية.. رئيس الجمهورية: نحن بصدد صياغة مشروع قانون لاسترداد الاموال التي ذهبت ضمن عمليات الفساد الى خارج البلاد

2019/03/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاثنين, اننا الآن بصدد صياغة مشروع قانون لاسترداد الاموال التي ذهبت ضمن عمليات الفساد الى خارج

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