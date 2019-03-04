بعد 80 عاماً.. سيتغيّر شكل ولون الأرض!

2019/03/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيدرس أحفاد الجيل الحالي وأبناؤهم الجغرافيا الطبيعية ذاتها التي تعلمها أجدادهم يوماً في المدرسة؟ هل سيعرفون الشكل ذاته واللون ذاته الذي عرفه هذا الجيل

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