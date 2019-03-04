لقاء أمريكي-صيني مرتقب لمعالجة الحرب التجارية بين البلدين

2019/03/04 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشارت المصادر - التي لم يكشف النقاب عن هويتها - إلى أن الجانبين بصدد مفاوضات نهائية حول صفقة من شأنها خفض الرسوم التجارية الصينية على البضائع الأمريكية، مقابل إلغاء العقوبات الأمريكية ضد (بكين).وتتضمن بنود الصفقة بين الجانبين - حسب المصادر - أن تقوم (بكين) بشراء كميات كبيرة من السلع الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية والتخفيف من "العوائق " التي تحول دون دخول الشركات الأمريكية السوق الصيني والعمل فيه ، على أن تقوم الإدارة الأمريكية بإسقاط رسوم على واردات صينية لا تقل قيمتها عن مائتي مليار دولار من إجمالي 250 مليار دولار تخضع حاليا للرسوم الأمريكية.وبينما تسعى الصين إلى إلغاء جميع الرسوم الأمريكية ، تتوقع المصادر أن تبقي إدارة ترامب على جانب من هذه الرسوم لاستخدامها في الضغط على الصين، و مساعي ترامب الحثيثة لأن تقبل الصين بآلية تمكن الولايات المتحدة من إعادة فرض الرسوم في حالة فشل الصين الوفاء بتعهداتها.انتهى...س ح

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