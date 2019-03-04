رئاسة الجمهورية تتبنى أول مشروع قانون لـ

2019/03/04 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، عن تبني الرئاسة أول مشروع قانون بشأن قضية سبايكر لغرض احتسابهم شهداء وتمكين ذويهم من التمتع بحقوقهم المشروعة.

وقال صالح في بيان صدر على هامش استقباله في قصر السلام ببغداد وزير الصحة علاء العلوان وعضو البرلمان فائق الشيخ علي ومجموعة من ذوي شهداء سبايكر، وحصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "رئاسة الجمهورية تتبنى اول مشروع قانون بشأن قضية سبايكر لغرض احتسابهم شهداء، وتمكين اهاليهم من التمتع بحقوقهم المشروعة"، داعيا مجلس النواب إلى "الاسراع بمناقشة القرار والمصادقة علية تقديرا ووفاء لهذه الشريحة".

واضاف صالح أن "مجزرة سبايكر كارثة انسانية خطيرة ومن المؤسف انه لم يتم التعاطي مع ذوي الشهداء بالصورة المطلوبة"، مشددا على "ضرورة منحهم الاولوية والاهتمام المطلوب تقديراً لموقف هذه العوائل المنكوبة وتثميناً لما قدموه من تضحيات زكية دفاعاً عن سيادة العراق".

وتابع أن "واجبنا الوطني والانساني يحتم علينا متابعة هذه القضية بكل جوانبها وتعويض هذه العوائل المفجوعة بابنائها".

وأشار البيان إلى أن "ذوي شهداء سبايكر ثمنوا في مؤتمر صحفي عقد عقب لقائهم رئيس الجمهورية، في قصر السلام الجهود التي بذلها في هذا الشأن، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لتبنيه اول مشروع قرار لانصافهم ونيل استحقاقاتهم".

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