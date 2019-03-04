ألمانيا تنوي إسقاط الجنسية عن مواطنيها المنتمين لـ “داعش”

2019/03/04 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتفقت الحكومة الألمانية على تعديلات قانونية بإسقاط الجنسية لتشمل المواطنين الذين حاربوا في الخارج في صفوف التنظيمات المتشددة وخاصة داعش الارهابي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة شتيفن زايبرت أن “الحديث يدور عن حالات مشاركة المواطنين في القتال في صفوف جماعات إرهابية ومتشددة في الخارج”.وستسقط الحكومة الألمانية الجنسية في حال كانت لدى المواطن […]

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