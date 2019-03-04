أجيال الموسوي تبحث مع حكومة ذي قار مشاكل المحافظة

2019/03/04 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحثت النائبة عن كتلة الحكمة أجيال الموسوي مع حكومة ذي قار مشاكل المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائها، رئيس المجلس البلدي والقائمقام ورؤساء الوحدات الخدمية في قضاء الدواية في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين.وذكر بيان لمكتبها، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" الموسوي اطلعت على المشاريع التي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين وحل مشاكلهم"، مؤكدة لحكومة الدواية المحلية بأن" تكون عونا لها في مجلس النواب العراقي ولسانا ناطقا لحل مشاكلهم".من جانبها ابدت الحكومة المحلية في الدواية ارتياحها لهكذا زيارات تعزز العلاقة بين المشرع والتنفيذي للوقوف على معاناة المواطنين وحلها.انتهى

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