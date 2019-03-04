2019/03/04 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أعلن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني قائمة الميرنغي الرسمية المستدعاه لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غد الثلاثاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الفريق بسبب الإيقاف والعقوبة التي تعرض لها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقافه مباراتين بعد تلقيه بطاقة صفراء عن عمد في مباراة الذهاب.واستبعد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، لاعبه الشاب الإسباني ماركوس يورنتي الذي لم يتعافى بعد من الإصابة التي لحقت به الشهر الماضي.وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة آياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي..حراسة المرمى: كيلور نافاس، تيبو كورتوا ولوكاخط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، فاران، ناتشو، ريجيلون ومارسيلوخط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إيسكو وسيبايوسخط الهجوم: ماريانو، فينسيوس جونيور، بنزيما، بيل ولوكاس فاسكيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة الريال الرسمية لمواجهة آياكس غدا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة الريال الرسمية لمواجهة آياكس غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).