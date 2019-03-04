2019/03/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول تجنيد الاطفال لدى “داعش”

في هيت.

وقالت

الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مديرية

الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وبعملية

نوعية نفذت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الاطاحة بمسؤول تجنيد الاطفال

لدى عصابات داعش الارهابية والملقب ابو سراقة”.

وأضافت

أن الاعتقال تم “بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه في قضاء هيت بالانبار”،

مشيرة الى أن “هذا الارهابي قام بتجنيد العديد من الاطفال عن طريق اغرائهم وتضليلهم،

وهو احد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

43

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية: اعتقال مسؤول تجنيد الاطفال لدى داعش في هيت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية: اعتقال مسؤول تجنيد الاطفال لدى داعش في هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).