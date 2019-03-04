القبض على متهم بحوزته مبالغ مالية مزورة في مطار النجف

2019/03/04 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال متهم في مطار النجف عائد من احدى الدول العربية

وبحوزته مبالغ مالية مزورة.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الجريمة

المنظمة في النجف واستنادا لمعلومات مديرية منفذ مطار النجف تلقي القبض على متهم في

المطار اثناء عودته من أحدى الدول العربية، وتضبط بحوزته ٢٨،٥٠٠ فئة مئة دولار أمريكي

مزيفة و ١٥٠،٠٠٠ فئة خمسة الف عراقية مزيفة و٧٥،٠٠٠ فئة خمسة وعشرين دينار عراقي مزيفة

أيضاً”.

وأضافت

الوزارة، أنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وقدمت الاوراق التحقيقية

امام انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق المادة (٢٨١) ق.ع”.

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