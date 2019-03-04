إطلاق أول وثيقة عربية للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال

2019/03/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق جامعة الدول العربية دراسة إقليمية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية"، الخميس المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

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