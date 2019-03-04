أبرز أخطاء الترجمة التي أثارت جدلا في العالم

2019/03/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعت لكم وكالة "سبوتنيك" أبرز أخطاء الترجمة التي أثرت على مجريات العديد من الأحداث في العالم.

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