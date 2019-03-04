المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

2019/03/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد إخراج المسلحين منه.

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