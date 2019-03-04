افتتاح دائرة جوازات جديدة في عاصمة كوردستان

2019/03/04 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء سوران بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان دائرة للجوازات سيتم افتتاحها في مركز المدينة قريبا، لافتا الى انه ليس من الضروري من الان فصاعدا ان يراجع طالبو اصدار الجوازات في القضاء مراجعة اربيل .

وقال قائممقام سوران كرمانج عزت في تصريح صحفي، انه بهدف تقديم اكبر قدر من الخدمات لاهالي منطقة سوران استطاع القضاء، اليوم الاثنين، الحصول على موافقة بغداد بشأن فتح دائرة للجوازات في القضاء.

واضاف ان الاستعدادات جارية الان للعثور على مكان للدائرة وافتتاحها واصدار الجوازات وتجديدها لطالبيها في المنطقة والاعمال الاخرى المتعلقة بها، مبينا انه لا داع لأن يقوم المواطنون من الان فصاعدا بالذهاب الى اربيل لاستكمال هذه الامور.

ويتبع قضاء سوران من الناحية الادارية لمحافظة اربيل ويبعد عنها نحو 110 كم الى الشمال الشرقي منها، وتتبعها كل من جومان ورواندوز وميركسور ويبلغ عدد سكانها اكثر من 300 الف نسمة.

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