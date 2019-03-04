2019/03/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اختار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حارس مرمى الزوراء جلال حسن، افضل لاعب في مباراة النوارس امام مضيفه ذوب اهن الايراني في الجولة الاولى لدوري ابطال اسيا.وذكر نادي الزوراء في بيان مقتضب تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الاتحاد الاسيوي اختار جلال حسن افضل لاعب في مباراة ذوب اهن والزوراء في الجولة الاولى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. جلال حسن افضل لاعب في مواجهة الزوراء وذوب آهن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. جلال حسن افضل لاعب في مواجهة الزوراء وذوب آهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).