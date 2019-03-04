رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني يزور قطر

2019/03/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، الدوحة، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

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