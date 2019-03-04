السودان.. دعوات الإضراب العام محاولة جديدة للضغط على الحكومة

2019/03/04 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب الصحفي السوداني، محمد علي الفزاري، وجود دعوات للإضراب العام في السودان.

وأشار إلى أن الدعوات تأتي كمحاولة جديدة للضغط على الحكومة.

ودعا تجمع نقابات المهنيين والقوى السياسية المعارضة إلى اعتصامات في 23 ميدانا.

كما دعا التجمع السودانيين للإضراب عن العمل لمدة يوم واحد غدا، الثلاثاء، في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء السودان.

ويهدف التجمع إلى تهيئة الشارع السودانى لاعتصامات وإضرابات مفتوحة يحدد وقتها لاحقا.

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