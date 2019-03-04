بشير حداد:سنعمل على إيصال مطالب ناحيتي الكوير وديبكة الى الحكومة الفدرالية في بغداد

2019/03/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضمن سلسة زياراته التفقدية زار د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي مع عدد من السادة النواب عن محافظتي نينوى وأربيل ناحية كوير في محافظة نينوى وكان في إستقبال سيادته مدير الناحية مسعود نوري مع وجهاء وعشائر المنطقة، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع الناحية والحديث عن شريحة عانت وتضررت مناطقهم على يد عصابات داعش الإرهابية.

الحداد أكد على ضرورة تظافر الجهود والعمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لتلبية مطالب المناطق المحررة وتخصيص ميزانية لإعمار الطرق والمناطق المدمرة، موضحاً بأن المرحلة القادمة هي مرحلة جديدة للبناء وإعادة الاعمار، ومجلس النواب بالتعاون مع الحكومة عازم على المضي بتشريع القوانين ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية ورفع الضرر عن كافة المناطق.وأطلع ميدانياً مع مدير الناحية في جولة تفقدية على أحوال الناس ومستشفى الناحية والسوق المركزي.

فيما زار د.بشير حداد ناحية ديبگة والتقى مدير الناحية السيد بيار حسن نجار ، وفي جولة ميدانية في مخيم ديبگة للنازحين الذي يحوي اكثر من 2000 عائلة نازحة من محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار، اطلع على اوضاعهم، ومستوى الخدمات المقدمة لهم وأستمع الى مطالبهم، مضيفاً بالقول”سنعمل على إيصال مطالب منطقة الكوير وديبكة الى الحكومة الفيدرالية في بغداد، ونعمل بجد وأهتمام على ملف إعادة النازحين لمناطقهم بعد اعمارها، وتوفير الخدمات الأساسية”.من جانبهم رحبت العوائل النازحة لزيارة نائب رئيس مجلس النواب، وأكدوا على ان هذه هي المرة الأولى التى يرون مسؤولاً رفيع المستوى يزور مخيمهم ويطلع ميدانيا على معاناتهم، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لنائب الرئيس على توفير النفط الابيض والاحتياجات اللازمة، وفي ختام الزيارة تم توزيع المساعدات الانسانية والسلة الغذائية على العوائل في المخيم.

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